Росіяни бомблять український газовидобуток - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські окупанти здійснюють удари по українському газовидобутку та промислових підприємствах. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, передає кореспондент УНН.
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"Над Києвом летять ракети, бомблять наш газовибуток, наші підприємства, в Дніпрі "Південмаш", - сказав Шмигаль.
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Російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, поцілили у промислове підприємство, відомо про 5 поранених.
По Україні триває повітряна тривога, над Києвом і на підльотах збили кілька ракет та дронів-камікадзе.