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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 82668 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Росіяни бомблять український газовидобуток - Шмигаль

Росіяни бомблять український газовидобуток - Шмигаль

Київ • УНН

 • 402616 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські окупанти здійснюють удари по українському газовидобутку та промислових підприємствах. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Над Києвом летять ракети, бомблять наш газовибуток, наші підприємства, в Дніпрі "Південмаш", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, поцілили у промислове підприємство, відомо про 5 поранених.

По Україні триває повітряна тривога, над Києвом і на підльотах збили кілька ракет та дронів-камікадзе.

Українські Національні Новини

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