Росіяни бомблять український газовидобуток - Шмигаль

Цитата

"Над Києвом летять ракети, бомблять наш газовибуток, наші підприємства, в Дніпрі "Південмаш", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, поцілили у промислове підприємство, відомо про 5 поранених.

По Україні триває повітряна тривога, над Києвом і на підльотах збили кілька ракет та дронів-камікадзе.