Над Києвом попередньо збили дві ракети – КМВА

Вранці 17 листопада по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголосили повітряну тривогу.
У Київській області повідомили про роботу ППО.
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Над Києвом попередньо збили дві крилаті ракети. Про це в Telegram повідомила Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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"Попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних по жертвам та руйнуванням немає, інформація уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Вранці 17 листопада по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголосили повітряну тривогу.
У Київській області повідомили про роботу ППО.