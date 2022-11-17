Повітряна тривога поширилася по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Повітряна тривога поширилася майже на всю Україну, окрім тимчасово окупованого Криму, пише УНН.
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Так, повітряна тривога оголошена і у західних областях.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram повідомляє про "високу ймовірність удару з повітря".
Про те, що "існує висока ймовірність ракетних ударів", повідомляв раніше і голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.
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У багатьох областях України вранці у четвер, 17 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про запущені ворожі ракети.