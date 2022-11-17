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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 73062 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 86301 перегляди

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Повітряна тривога поширилася по всій Україні

Повітряна тривога поширилася по всій Україні

Київ • УНН

 • 509927 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Повітряна тривога поширилася майже на всю Україну, окрім тимчасово окупованого Криму, пише УНН.

Деталі

Так, повітряна тривога оголошена і у західних областях.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram повідомляє про "високу ймовірність удару з повітря".

Про те, що "існує висока ймовірність ракетних ударів", повідомляв раніше і голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

Раніше

У багатьох областях України вранці у четвер, 17 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про запущені ворожі ракети.

Українські Національні Новини

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