Повітряна тривога поширилася по всій Україні

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Так, повітряна тривога оголошена і у західних областях.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram повідомляє про "високу ймовірність удару з повітря".

Про те, що "існує висока ймовірність ракетних ударів", повідомляв раніше і голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

Раніше

У багатьох областях України вранці у четвер, 17 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про запущені ворожі ракети.