Воздушная тревога распространилась по всей Украине

Детали

Так, воздушная тревога объявлена и в западных областях.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram сообщает о "высокой вероятности удара с воздуха".

О том, что "существует высокая вероятность ракетных ударов", сообщал ранее и глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

Ранее

Во многих областях Украины утром в четверг, 17 ноября, была объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о запущенных вражеских ракетах.