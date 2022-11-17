Воздушная тревога распространилась по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Воздушная тревога распространилась почти на всю Украину, кроме временно оккупированного Крыма, пишет УНН.
Детали
Так, воздушная тревога объявлена и в западных областях.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram сообщает о "высокой вероятности удара с воздуха".
О том, что "существует высокая вероятность ракетных ударов", сообщал ранее и глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.
Ранее
Во многих областях Украины утром в четверг, 17 ноября, была объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о запущенных вражеских ракетах.