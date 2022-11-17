У Дніпропетровській та Полтавській областях попереджають про ракетний обстріл

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"Мешканці Дніпра та області. Є загроза ракетного удару у нашому регіону. Про ціль наразі невідомо", — йдеться у повідомленні.

Голова облради зазначив, щоб люди залишалися в укриттях, або дотримувалися правила двох стін.

З такою з заявою звернувся до жителів області й очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Існує висока ймовірність ракетних ударів. Усі перебувайте в укриттях!" — написав він у Telegram-каналі.

Додамо

Таке ж прохання опублікував й очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, де закликав жителів області не ігнорувати повітряні тривоги через ракетну загрозу.