У Дніпропетровській та Полтавській областях попереджають про ракетний обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram попередив про ракетний обстріл в області, передає УНН.
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"Мешканці Дніпра та області. Є загроза ракетного удару у нашому регіону. Про ціль наразі невідомо", — йдеться у повідомленні.
Голова облради зазначив, щоб люди залишалися в укриттях, або дотримувалися правила двох стін.
З такою з заявою звернувся до жителів області й очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Існує висока ймовірність ракетних ударів. Усі перебувайте в укриттях!" — написав він у Telegram-каналі.
Додамо
Таке ж прохання опублікував й очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, де закликав жителів області не ігнорувати повітряні тривоги через ракетну загрозу.