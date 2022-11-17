В Днепропетровской и Полтавской областях предупреждают о ракетных обстрелах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Председатель Днепровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram предупредил о ракетных обстрелах в области, передает УНН.
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"Жители Днепра и области. Есть угроза ракетного удара в нашем регионе. О цели пока неизвестно", — говорится в сообщении.
Глава облсовета отметил, чтобы люди оставались в укрытиях, или соблюдали правила двух стен.
С таким заявлением обратился к жителям области и глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
"Существует высокая вероятность ракетных ударов. Все находитесь в укрытиях!" — написал он в Telegram-канале.
Добавим
Такую же просьбу опубликовал и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, где призвал жителей области не игнорировать воздушные тревоги из-за ракетной угрозы.