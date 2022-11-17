Ракетна загроза: жителів Харківської області закликають не ігнорувати повітряні тривоги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав жителів Харківської області не ігнорувати повітряні тривоги через ракетну загрозу, передає УНН.
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"Шановні жителі Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.
Як зазначив Синєгубов, є інформація про можливі ракетні удари ворога у Харківській області.
Наразі повітряна тривога оголошена у 10 областях України.
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