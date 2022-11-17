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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Ракетна загроза: жителів Харківської області закликають не ігнорувати повітряні тривоги

Ракетна загроза: жителів Харківської області закликають не ігнорувати повітряні тривоги

Київ • УНН

 • 243977 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав жителів Харківської області не ігнорувати повітряні тривоги через ракетну загрозу, передає УНН.

Цитата

"Шановні жителі Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Синєгубов, є інформація про можливі ракетні удари ворога у Харківській області.

Наразі повітряна тривога оголошена у 10 областях України.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російська окупаційна армія вночі вкотре обстріляла Нікопольський район. Внаслідок обстрілів понад 40 тисяч родин лишилися без води.

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