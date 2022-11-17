Ракетна загроза: жителів Харківської області закликають не ігнорувати повітряні тривоги

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"Шановні жителі Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Синєгубов, є інформація про можливі ракетні удари ворога у Харківській області.

Наразі повітряна тривога оголошена у 10 областях України.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російська окупаційна армія вночі вкотре обстріляла Нікопольський район. Внаслідок обстрілів понад 40 тисяч родин лишилися без води.