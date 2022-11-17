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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Внаслідок нічних ударів у Нікопольському районі без води залишилося понад 40 тисяч родин, — ОВА

Внаслідок нічних ударів у Нікопольському районі без води залишилося понад 40 тисяч родин, — ОВА

Київ • УНН

 • 239674 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російська окупаційна армія вночі вкотре обстріляла Нікопольський район. Внаслідок обстрілів понад 40 тисяч родин лишилися без води, передає УНН.

Деталі

Понад 70 російських снарядів прилетіли вночі на Нікопольщину. Росіяни направили свої «Гради» та важку артилерію на чотири громади - Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.

У Нікополі понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики 6 000 абонентів.

Через обстріл знеструмлена й насосна станція місцевого водоканалу. Як наслідок — понад 40 тисяч родин лишилися без води.

Як зазначив Резніченко, обійшлося без жертв серед цивільних.

Нагадаємо

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що окупанти обстріляли Шалигинську громаду в області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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