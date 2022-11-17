Внаслідок нічних ударів у Нікопольському районі без води залишилося понад 40 тисяч родин, — ОВА

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Понад 70 російських снарядів прилетіли вночі на Нікопольщину. Росіяни направили свої «Гради» та важку артилерію на чотири громади - Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.

У Нікополі понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики 6 000 абонентів.

Через обстріл знеструмлена й насосна станція місцевого водоканалу. Як наслідок — понад 40 тисяч родин лишилися без води.

Як зазначив Резніченко, обійшлося без жертв серед цивільних.

Нагадаємо

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що окупанти обстріляли Шалигинську громаду в області.