В результате ночных ударов в Никопольском районе без воды осталось более 40 тысяч семей, — ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российская оккупационная армия ночью в очередной раз обстреляла Никопольский район. В результате обстрелов более 40 тысяч семей остались без воды, передает УНН.
Детали
Более 70 русских снарядов прилетели ночью в Никопольский район. Россияне направили свои «Грады» и тяжелую артиллерию на четыре общины – Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую.
В Никополе изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов.
Из-за обстрела обесточена и насосная станция местного водоканала. Как следствие — более 40 тысяч семей остались без воды.
Как отметил Резниченко, обошлось без жертв среди гражданских.
Напомним
Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли Шалыгинскую общину в области.