В результате ночных ударов в Никопольском районе без воды осталось более 40 тысяч семей, — ОВА

Детали

Более 70 русских снарядов прилетели ночью в Никопольский район. Россияне направили свои «Грады» и тяжелую артиллерию на четыре общины – Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую.

В Никополе изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов.

Из-за обстрела обесточена и насосная станция местного водоканала. Как следствие — более 40 тысяч семей остались без воды.

Как отметил Резниченко, обошлось без жертв среди гражданских.

Напомним

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли Шалыгинскую общину в области.