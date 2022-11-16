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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Окупанти обстріляли Шалигинську громаду у Сумській області

Окупанти обстріляли Шалигинську громаду у Сумській області

Київ • УНН

 • 290976 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у себе в Telegram, що окупанти обстріляли Шалигинську громаду в області, передає УНН.

Цитата

"Протягом дня росіяни відкривали вогонь по Шалигинській громаді", — йдеться у повідомленні. 

Як зазначив Живицький, усього було 10 автоматних черг. Обійшлося без наслідків.

Нагадаємо

За минулу добу російська окупаційна армія запустила 90 ракет у сторону України, а протиповітряна оборона збила 77 з них.

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