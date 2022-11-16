Окупанти обстріляли Шалигинську громаду у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у себе в Telegram, що окупанти обстріляли Шалигинську громаду в області, передає УНН.
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"Протягом дня росіяни відкривали вогонь по Шалигинській громаді", — йдеться у повідомленні.
Як зазначив Живицький, усього було 10 автоматних черг. Обійшлося без наслідків.
Нагадаємо
За минулу добу російська окупаційна армія запустила 90 ракет у сторону України, а протиповітряна оборона збила 77 з них.