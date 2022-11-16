Окупанти обстріляли Шалигинську громаду у Сумській області

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"Протягом дня росіяни відкривали вогонь по Шалигинській громаді", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Живицький, усього було 10 автоматних черг. Обійшлося без наслідків.

Нагадаємо

За минулу добу російська окупаційна армія запустила 90 ракет у сторону України, а протиповітряна оборона збила 77 з них.