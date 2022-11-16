Оккупанты обстреляли Шалыгинскую общину в Сумской области

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"В течение дня россияне открывали огонь по Шалыгинскому обществу", — говорится в сообщении.

Как отметил Живицкий, всего было 10 автоматных очередей. Обошлось без последствий.

Напомним

За минувшие сутки российская оккупационная армия запустила 90 ракет в сторону Украины, а противовоздушная оборона сбила 77 из них.