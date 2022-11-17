Ракетная угроза: жителей Харьковской области призывают не игнорировать воздушные тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харьковской области не игнорировать воздушные тревоги из-за ракетной угрозы, передает УНН.
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"Уважаемые жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.
Как отметил Синегубов, есть информация о возможных ракетных ударах врага в Харьковской области.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины.
Напомним
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