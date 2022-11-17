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Ракетная угроза: жителей Харьковской области призывают не игнорировать воздушные тревоги

Киев • УНН

 • 243977 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харьковской области не игнорировать воздушные тревоги из-за ракетной угрозы, передает УНН.

Цитата

"Уважаемые жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Как отметил Синегубов, есть информация о возможных ракетных ударах врага в Харьковской области.

В настоящее время воздушная тревога объявлена ​​в 10 областях Украины.

Напомним

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российская оккупационная армия ночью в очередной раз обстреляла Никопольский район. В результате обстрелов более 40 тысяч семей остались без воды.

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