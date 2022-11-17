По Україні масштабна повітряна тривога: повідомляють про ракети у повітрі

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Так, повітряна тривога оголошена в більшості областей, окрім західних.

"4 перші ракети в повітрі. Бережемо себе", - написав Кім у Telegram.

Про ракетну небезпеку попередив і голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram: "Ракетна небезпека! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!".

Доповнення

Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що герої України відбили атаки російських окупантів у районі 7 населених пунктів України.