По Україні масштабна повітряна тривога: повідомляють про ракети у повітрі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У багатьох областях України вранці у четвер, 17 листопада, оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про запуск ворожих ракет, пише УНН.
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Так, повітряна тривога оголошена в більшості областей, окрім західних.
"4 перші ракети в повітрі. Бережемо себе", - написав Кім у Telegram.
Про ракетну небезпеку попередив і голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram: "Ракетна небезпека! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!".
Доповнення
Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що герої України відбили атаки російських окупантів у районі 7 населених пунктів України.