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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 71081 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 84733 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 120511 перегляди

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31 березня, 14:30 • 196071 перегляди

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По Україні масштабна повітряна тривога: повідомляють про ракети у повітрі

По Україні масштабна повітряна тривога: повідомляють про ракети у повітрі

Київ • УНН

 • 472231 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У багатьох областях України вранці у четвер, 17 листопада, оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про запуск ворожих ракет, пише УНН.

Деталі

Так, повітряна тривога оголошена в більшості областей, окрім західних.

"4 перші ракети в повітрі. Бережемо себе", - написав Кім у Telegram.

Про ракетну небезпеку попередив і голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram: "Ракетна небезпека! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!".

Доповнення

Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що герої України відбили атаки російських окупантів у районі 7 населених пунктів України.

Українські Національні Новини

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