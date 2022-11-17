Військові відбили атаки окупантів у районі 7 населених пунктів України, — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Генштаб у ранковому зведені повідомив, що герої України відбили атаки російських окупантів у районі 7 населених пунктів України, передає УНН.
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Розпочалася 267 доба російського воєнного широкомасштабного вторгнення в Україну.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.
Окрім того, ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також, протягом минулої доби, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.
Нагадаємо
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що окупанти обстріляли Шалигинську громаду в області.