Военные отбили атаки оккупантов в районе 7 населенных пунктов Украины, — Генштаб

Детали

Начались 267 сутки российского военного широкомасштабного вторжения в Украину.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.

Кроме того, враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии столкновения. Российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также, за прошедшие сутки, ракетный удар понесли объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.

Напомним

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли Шалыгинскую общину в области.