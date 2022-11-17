По Украине масштабная воздушная тревога: сообщают о ракетах в воздухе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Во многих областях Украины утром в четверг, 17 ноября, объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает о запуске вражеских ракет, пишет УНН.
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Так, воздушная тревога объявлена в большинстве областей, кроме западных.
"4 первые ракеты в воздухе. Бережем себя", - написал Ким в Telegram.
О ракетной опасности предупредил и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram: "Ракетная опасность! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!".
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Генштаб в утренней сводке сообщил, что герои Украины отразили атаки российских оккупантов в районе 7 населенных пунктов Украины.