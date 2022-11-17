По Украине масштабная воздушная тревога: сообщают о ракетах в воздухе

Детали

Так, воздушная тревога объявлена в большинстве областей, кроме западных.

"4 первые ракеты в воздухе. Бережем себя", - написал Ким в Telegram.

О ракетной опасности предупредил и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram: "Ракетная опасность! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!".

Дополнение

Генштаб в утренней сводке сообщил, что герои Украины отразили атаки российских оккупантов в районе 7 населенных пунктов Украины.