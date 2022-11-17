Над Киевом предварительно сбили две ракеты – КГВА

Утром 17 ноября по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу.
В Киевской области сообщили о работе ПВО.
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Над Киевом предварительно сбили две крылатые ракеты. Об этом в Telegram сообщила Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Цитата
"Предварительно над Киевом сбиты 2 крылатые ракеты. Данных по жертвам и разрушениям нет, информация уточняется", – говорится в сообщении.
Напомним
Утром 17 ноября по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу.
В Киевской области сообщили о работе ПВО.