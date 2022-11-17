Ракетний удар по Дніпру: є влучання у промислове підприємство, відомо про 5 поранених - голова ОВА

Цитата

"Російські ракети атакували Дніпро. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка", - повідомив Резніченко.

З його слів, усі в лікарні у стані середньої тяжкості.

"Атака триває. Будьте у безпечних місцях", - додав посадовець.

Доповнення

За даними з ОП, російські війська вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі, було відомо про 4 постраждалих.