Ракетний удар по Дніпру: є влучання у промислове підприємство, відомо про 5 поранених - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Дніпрі російські окупанти поцілили у промислове підприємство, відомо про 5 поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у четвер, 17 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Російські ракети атакували Дніпро. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка", - повідомив Резніченко.
З його слів, усі в лікарні у стані середньої тяжкості.
"Атака триває. Будьте у безпечних місцях", - додав посадовець.
Доповнення
За даними з ОП, російські війська вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі, було відомо про 4 постраждалих.