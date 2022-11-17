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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Ворожий удар по Дніпру: мер повідомляє про чотирьох постраждалих, серед них дитина

Ворожий удар по Дніпру: мер повідомляє про чотирьох постраждалих, серед них дитина

Київ • УНН

 • 287397 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов у Telegram повідомив про чотирьох постраждалих у місті, серед яких - неповнолітній, після ворожого удару армії рф, передає УНН.

Цитата

"Увесь час на зв'язку. Можу сказати лише одне. На жаль, кількість постраждалих зростає. Попередньо, вже три людини, включаючи дитину 15 років. UPD: вже чотири", - написав Філатов.

Доповнення

За даними з ОП, російські війська вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі, було відомо про одного постраждалого. 

Українські Національні Новини

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