Ворожий удар по Дніпру: мер повідомляє про чотирьох постраждалих, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов у Telegram повідомив про чотирьох постраждалих у місті, серед яких - неповнолітній, після ворожого удару армії рф, передає УНН.
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"Увесь час на зв'язку. Можу сказати лише одне. На жаль, кількість постраждалих зростає. Попередньо, вже три людини, включаючи дитину 15 років. UPD: вже чотири", - написав Філатов.
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За даними з ОП, російські війська вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі, було відомо про одного постраждалого.