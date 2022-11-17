Ворожий удар по Дніпру: мер повідомляє про чотирьох постраждалих, серед них дитина

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"Увесь час на зв'язку. Можу сказати лише одне. На жаль, кількість постраждалих зростає. Попередньо, вже три людини, включаючи дитину 15 років. UPD: вже чотири", - написав Філатов.

Доповнення

За даними з ОП, російські війська вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі, було відомо про одного постраждалого.