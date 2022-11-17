Вражеский удар по Днепру: мэр сообщает о четырех пострадавших, среди них ребенок

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"Все время на связи. Могу сказать только одно. К сожалению, количество пострадавших растет. Предварительно, уже три человека, включая ребенка 15 лет. UPD: уже четыре", - написал Филатов.

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По данным из ОП, российские войска ударили по двум инфраструктурным объектам в Днепре, было известно об одном пострадавшем.