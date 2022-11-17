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14 марта, 19:57 • 50861 просмотра

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14 марта, 19:56 • 87884 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский удар по Днепру: мэр сообщает о четырех пострадавших, среди них ребенок

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Мэр Днепра Борис Филатов в Telegram сообщил о четырех пострадавших в городе, среди которых – несовершеннолетний, после вражеского удара армии рф, передает УНН.

Цитата

"Все время на связи. Могу сказать только одно. К сожалению, количество пострадавших растет. Предварительно, уже три человека, включая ребенка 15 лет. UPD: уже четыре", - написал Филатов.

Дополнение

По данным из ОП, российские войска ударили по двум инфраструктурным объектам в Днепре, было известно об одном пострадавшем. 

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