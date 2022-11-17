У Дніпрі рашисти вдарили по двох об'єктах інфраструктури, є постраждалий - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські війська вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі, відомо про одного постраждалого. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 17 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Дніпро, 17.11.22. російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо, один постраждалий", - повідомив Тимошенко.
Рятувальники ліквідовують наслідки, зазначив він.
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