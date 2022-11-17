В Днепре рашисты ударили по двум объектам инфраструктуры, есть пострадавший - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российские войска ударили по двум инфраструктурным объектам в Днепре, известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в четверг, 17 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Днепр, 17.11.22. российские террористы только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший", - сообщил Тимошенко.
Спасатели ликвидируют последствия, отметил он.
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