У Дніпрі повідомляють про чутні вибухи - офіційної інформації немає
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Місцеві пабліки та ЗМІ повідомляють про чутні вибухи у Дніпрі - офіційної інформації наразі немає, пише УНН.
Деталі
Зокрема, про те, що "у Дніпрі чутно звуки вибухів", повідомляє Суспільний мовник.
В одному з пабліків пишуть, що "у частині міста зникло світло".
Доповнення
У багатьох областях України вранці у четвер, 17 листопада, оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ворожих ракет.