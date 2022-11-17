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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У Дніпрі повідомляють про чутні вибухи - офіційної інформації немає

У Дніпрі повідомляють про чутні вибухи - офіційної інформації немає

Київ • УНН

 • 333561 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Місцеві пабліки та ЗМІ повідомляють про чутні вибухи у Дніпрі - офіційної інформації наразі немає, пише УНН.

Деталі

Зокрема, про те, що "у Дніпрі чутно звуки вибухів", повідомляє Суспільний мовник.

В одному з пабліків пишуть, що "у частині міста зникло світло".

Доповнення

У багатьох областях України вранці у четвер, 17 листопада, оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ворожих ракет.

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