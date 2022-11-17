У Дніпрі повідомляють про чутні вибухи - офіційної інформації немає

Деталі

Зокрема, про те, що "у Дніпрі чутно звуки вибухів", повідомляє Суспільний мовник.

В одному з пабліків пишуть, що "у частині міста зникло світло".

Доповнення

У багатьох областях України вранці у четвер, 17 листопада, оголошено повітряну тривогу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ворожих ракет.