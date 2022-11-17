В Днепре сообщают о слышимых взрывах - официальной информации нет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Местные паблики и СМИ сообщают о слышимых взрывах в Днепре - официальной информации пока нет, пишет УНН.
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В частности, о том, что "в Днепре слышны звуки взрывов", сообщает Общественный вещатель.
В одном из пабликов пишут, что "в части города пропал свет".
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Во многих областях Украины утром в четверг, 17 ноября, объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о запуске вражеских ракет.