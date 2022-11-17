Ракетный удар по Днепру: есть попадание в промышленное предприятие, известно о 5 раненых - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Днепре российские оккупанты попали в промышленное предприятие, известно о 5 раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в четверг, 17 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Российские ракеты атаковали Днепр. Попали в двух районах города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно, пятеро раненых. Среди них и 15-летняя девочка", - сообщил Резниченко.
По его словам, все в больнице в состоянии средней тяжести.
"Атака продолжается. Будьте в безопасных местах", - добавил чиновник.
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По данным из ОП, российские войска ударили по двум инфраструктурным объектам в Днепре, было известно о 4 пострадавших.