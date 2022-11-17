Россияне бомбят украинскую газодобычу - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российские оккупанты осуществляют удары по украинской газодобыче и промышленным предприятиям. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.
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"Над Киевом летят ракеты, бомбят нашу газодобычу, наши предприятия, в Днепре "Южмаш", - сказал Шмыгаль.
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Российские оккупанты ударили ракетами по Днепру, попали в промышленное предприятие, известно о 5 раненых.
По Украине продолжается воздушная тревога, над Киевом и на подлетах сбили несколько ракет и дронов-камикадзе.