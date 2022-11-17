Россияне бомбят украинскую газодобычу - Шмыгаль

Цитата

"Над Киевом летят ракеты, бомбят нашу газодобычу, наши предприятия, в Днепре "Южмаш", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Российские оккупанты ударили ракетами по Днепру, попали в промышленное предприятие, известно о 5 раненых.

По Украине продолжается воздушная тревога, над Киевом и на подлетах сбили несколько ракет и дронов-камикадзе.