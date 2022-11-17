Над Київським водосховищем збили два "Шахеди" – КМВА

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"Над Київським водосховищем збито два БПЛА Shahed", – ідеться у повідомленні.

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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що над областю зафіксовано проліт ракет та "Шахедів".

Нагадаємо

Вранці 17 листопада по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголосили повітряну тривогу.

Над Києвом попередньо збили дві крилаті ракети. У Київській області також повідомили про роботу ППО.