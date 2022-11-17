Над Київським водосховищем збили два "Шахеди" – КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Над Київським водосховищем збили два дрони-камікадзе “Шахед”. Про це в Telegram повідомила Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
Цитата
"Над Київським водосховищем збито два БПЛА Shahed", – ідеться у повідомленні.
Раніше
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що над областю зафіксовано проліт ракет та "Шахедів".
Нагадаємо
Вранці 17 листопада по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголосили повітряну тривогу.
Над Києвом попередньо збили дві крилаті ракети. У Київській області також повідомили про роботу ППО.