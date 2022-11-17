Над Киевским водохранилищем сбили два "Шахеда" – КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Над Киевским водохранилищем сбили два дрона-камикадзе “Шахед”. Об этом в Telegram сообщила Киевская городская военная администрация, передает УНН.
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"Над Киевским водохранилищем сбиты два БПЛА Shahed", – говорится в сообщении.
Ранее
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что над областью зафиксирован пролет ракет и "Шахедов".
Напомним
Утром 17 ноября по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу.
Над Киевом предварительно сбили две крылатые ракеты. В Киевской области также сообщили о работе ПВО.