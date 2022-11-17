Над Киевским водохранилищем сбили два "Шахеда" – КГВА

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"Над Киевским водохранилищем сбиты два БПЛА Shahed", – говорится в сообщении.

Ранее

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что над областью зафиксирован пролет ракет и "Шахедов".

Напомним

Утром 17 ноября по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу.

Над Киевом предварительно сбили две крылатые ракеты. В Киевской области также сообщили о работе ПВО.