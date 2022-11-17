Стреляли из гранатометов, минометов, артиллерии и "Градов": оккупанты нанесли удары в сторону 3 общин в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне в течение суток совершили семь обстрелов пограничной границы. При этом использовали гранатометы, минометы, артиллерию и "Грады".
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы ОВА.
Детали
▪️ Середино-будская община: на одно из пограничных сел враг выпустил 15 мин. Без разрушений.
▪️ Зноб-Новгородская община: подверглась обстрелам 4 раза. В 13 часов по приграничной российские военные ударили с «Градов». 10 «прилетов» по одному из деревень и столько же по другому.
Впоследствии почти одновременно были еще минометные обстрелы, артиллерийские и из гранатомета. Всего прозвучало 11 взрывов на нашей территории. Без последствий.
▪️ Эсманьская община: почти в 17:00 россияне обстреляли пограничную деревню из артиллерии (12 «прилетов»). По предварительным данным, без разрушений.
Живицкий отметил, что на вечер 17 ноября никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ области нет.
Напомним
Сегодня в Киевской области сбили по меньшей мере три вражеских беспилотника.