Сейчас нет признаков подготовки врага к наступлению через Сумскую область – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пока нет никаких признаков того, что в ближайшие две недели враг будет пытаться наступать на Украину через территорию Сумской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"На сегодняшний день можем уверенно говорить, что ударных группировок, которые могли бы попытаться прорвать границу с Украиной в Сумской области, не наблюдается. И ближайшую неделю-две – мы можем говорить только о периоде ближайших двух недель – нет признаков формирования ударных группировок, которые могли бы попытаться прорвать границу. Граница под контролем. Продолжается ежедневное выполнение мероприятий по инженерному обеспечению обороны границы. Работают пограничники и другие силы обороны", – сообщил Живицкий.
Напомним
17 ноября россияне семь раз обстреляли приграничья Сумской области, используя гранатометы, минометы, артиллерию и "Грады".