Сейчас нет признаков подготовки врага к наступлению через Сумскую область – ОВА

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"На сегодняшний день можем уверенно говорить, что ударных группировок, которые могли бы попытаться прорвать границу с Украиной в Сумской области, не наблюдается. И ближайшую неделю-две – мы можем говорить только о периоде ближайших двух недель – нет признаков формирования ударных группировок, которые могли бы попытаться прорвать границу. Граница под контролем. Продолжается ежедневное выполнение мероприятий по инженерному обеспечению обороны границы. Работают пограничники и другие силы обороны", – сообщил Живицкий.

Напомним

17 ноября россияне семь раз обстреляли приграничья Сумской области, используя гранатометы, минометы, артиллерию и "Грады".