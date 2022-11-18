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Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини, є руйнування

Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини, є руйнування

Київ • УНН

 • 319684 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Окупаційні війська 17 листопада обстріляли щонайменше чотири громади Чернігівської та Сумської областей. Ворог завдав вогневе ураження із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує УНН.

Цитата

«Під ворожим вогнем опинилися Семенівська громада Чернігівщини й Зноб-Новгородська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумщини», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, Семенівську громаду росіяни обстріляли двічі: зі ствольної артилерії - 18 вибухів, та мінометами - 3 вибухи. Вогонь ворог відкривав з боку населених пунктів курковичі та ломаківка. Внаслідок обстрілу сталося займання декількох приватних будинків.

Шість випадків обстрілів за добу зафіксовано у прикордонні Зноб-Новгородської громади. Ворог, зі сторони населеного пункту біла берізка, гатив мінометами, зі ствольної та реактивної артилерії. Усього нараховано більше ніж п’ять десятків прильотів.

По прикордонню Середино-Будської громади росіяни цілили мінометами - 10 мін 120-мм калібру прилетіло з боку населеного пункту зернове.

По території Есманьської громади ворог, з району населеного пункту локоть, гатив артилерійськими снарядами - 12 вибухів.

Доповнення

Російські війська атакували Чернігівську область, вони обстріляли прикордоння регіону з артилерії.

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