Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини, є руйнування

Цитата



«Під ворожим вогнем опинилися Семенівська громада Чернігівщини й Зноб-Новгородська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумщини», - ідеться у повідомленні.



Деталі

Як вказано, Семенівську громаду росіяни обстріляли двічі: зі ствольної артилерії - 18 вибухів, та мінометами - 3 вибухи. Вогонь ворог відкривав з боку населених пунктів курковичі та ломаківка. Внаслідок обстрілу сталося займання декількох приватних будинків.

Шість випадків обстрілів за добу зафіксовано у прикордонні Зноб-Новгородської громади. Ворог, зі сторони населеного пункту біла берізка, гатив мінометами, зі ствольної та реактивної артилерії. Усього нараховано більше ніж п’ять десятків прильотів.

По прикордонню Середино-Будської громади росіяни цілили мінометами - 10 мін 120-мм калібру прилетіло з боку населеного пункту зернове.

По території Есманьської громади ворог, з району населеного пункту локоть, гатив артилерійськими снарядами - 12 вибухів.

Доповнення

Російські війська атакували Чернігівську область, вони обстріляли прикордоння регіону з артилерії.