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Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії: зафіксовано 9 приходів

Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії: зафіксовано 9 приходів

Київ • УНН

 • 249967 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російські війська сьогодні атакували Чернігівську область, вони обстріляли прикордоння регіону з артилерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".

Цитата 

"Сьогодні пообіді окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії. З 11:25 до 11:40 зафіксовано 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в район населеного пункту Миколаївка. Втрат серед особового складу та техніки немає", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За інформацією від оперативного командування, про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Доповнення

Російські окупанти вчергове обстріляли Чернігівщину з території росії. Спостерігачі повідомили про 21 прихід, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка.

Над Чернігівською і Сумською областями сили протиповітряної оборони та військово-повітряні сил избили дві ракети ворога.

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