Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії: зафіксовано 9 приходів

Цитата

"Сьогодні пообіді окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії. З 11:25 до 11:40 зафіксовано 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в район населеного пункту Миколаївка. Втрат серед особового складу та техніки немає", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За інформацією від оперативного командування, про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Доповнення

Російські окупанти вчергове обстріляли Чернігівщину з території росії. Спостерігачі повідомили про 21 прихід, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка.

Над Чернігівською і Сумською областями сили протиповітряної оборони та військово-повітряні сил избили дві ракети ворога.