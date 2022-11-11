Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии: зафиксировано 9 приходов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российские войска сегодня атаковали Черниговскую область, они обстреляли пограничные регионы из артиллерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".
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"Сегодня после обеда оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии. С 11:25 до 11:40 зафиксировано 9 приходов, вероятно из ствольной артиллерии 122 мм, в район населенного пункта Николаевка. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.
Детали
По информации от оперативного командования, о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Дополнение
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Черниговскую область с территории россии. Наблюдатели сообщили о 21 приходе, вероятно из ствольной артиллерии 122 мм, в направлении населенного пункта Галагановка.
Над Черниговской и Сумской областями силы противовоздушной обороны и военно-воздушные силы избили две ракеты врага.