Росіяни обстріляли Чернігівщину з території рф: відомо про 21 прихід
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські окупанти вчергове обстріляли Чернігівщину з території росії. Спостерігачі повідомили про 21 прихід, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає УНН.
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«Окупанти вчергове обстріляли Чернігівщину з території рф. З 12:40 до 13:04 спостерігачі повідомили про 21 прихід, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.
«Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Російська армія обстріляла 5 прикордонних громад Сумської області.
Російські окупанти 10 жовтня поцілили по прикордонню Чернігівщини.