Росіяни обстріляли Чернігівщину з території рф: відомо про 21 прихід

Цитата

«Окупанти вчергове обстріляли Чернігівщину з території рф. З 12:40 до 13:04 спостерігачі повідомили про 21 прихід, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.

«Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Російська армія обстріляла 5 прикордонних громад Сумської області.

Російські окупанти 10 жовтня поцілили по прикордонню Чернігівщини.