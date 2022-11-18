Оккупанты обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей, есть разрушения

Цитата



«Под вражеским огнем оказались Семеновская громада Черниговской области и Зноб-Новгородская, Эсманьская и Середино-Будская громады Сумской области», - говорится в сообщении.



Детали

Как сообщается, Семеновскую громаду россияне обстреляли дважды: из ствольной артиллерии - 18 взрывов, и минометами - 3 взрыва. Огонь россияне открывали со стороны населенных пунктов курковичи и ломаковка. В результате обстрела произошло возгорание нескольких частных домов.

Шесть случаев обстрелов в сутки зафиксировано в пограничных Зноб-Новгородской громаде. Враг, со стороны населенного пункта, белая березка, бил минометами, из ствольной и реактивной артиллерии. Всего начислено более пяти десятков прилетов.

По приграничной Середино-Будской громаде россияне целили минометами – 10 мин 120-мм калибра прилетело со стороны населенного пункта зерновое. По территории Эсманьской громады враг, из района населенного пункта локоть, бил артиллерийскими снарядами – 12 взрывов.

Дополнение

Российские войска атаковали Черниговскую область, они обстреляли пограничные регионы из артиллерии.