Оккупанты обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Оккупационные войска 17 ноября обстреляли по меньшей мере четыре громады Черниговской и Сумской областей. Враг нанес огненное поражение с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует УНН.
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«Под вражеским огнем оказались Семеновская громада Черниговской области и Зноб-Новгородская, Эсманьская и Середино-Будская громады Сумской области», - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, Семеновскую громаду россияне обстреляли дважды: из ствольной артиллерии - 18 взрывов, и минометами - 3 взрыва. Огонь россияне открывали со стороны населенных пунктов курковичи и ломаковка. В результате обстрела произошло возгорание нескольких частных домов.
Шесть случаев обстрелов в сутки зафиксировано в пограничных Зноб-Новгородской громаде. Враг, со стороны населенного пункта, белая березка, бил минометами, из ствольной и реактивной артиллерии. Всего начислено более пяти десятков прилетов.
По приграничной Середино-Будской громаде россияне целили минометами – 10 мин 120-мм калибра прилетело со стороны населенного пункта зерновое. По территории Эсманьской громады враг, из района населенного пункта локоть, бил артиллерийскими снарядами – 12 взрывов.
Дополнение
Российские войска атаковали Черниговскую область, они обстреляли пограничные регионы из артиллерии.