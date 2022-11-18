Оккупанты за сутки обстреляли три пограничных общины на Сумщине

Детали

Так, в Середино-Будской общине около 10:00, по окрестностям одного из приграничных сел армейцы рф открыли огонь из “Градов”. Зафиксировано 4 “прилета”. Ближе к 17:00 с территории россии велись артиллерийские обстрелы. Всего 24 “прилета”. В обоих случаях без разрушений.

Белопольское общество тоже было под вражеским огнем. Около 10:00 россияне выпустили по приграничных территориях 8 мин. К счастью, обошлось без разрушений.

Также оккупанты вели артиллерийский обстрел после 14:00 по Шалыгинской общине.

Цитата

“В общей сложности 33 “прилеты” были на нашей территории. Снаряды взрывались в человеческих огородах, полях. Есть поврежденные хозяйственные постройки, автомобиль. Без жертв”, – написал Живицкий.

Дополнение

Оккупационные войска 17 ноября обстреляли по меньшей мере четыре общины Черниговской и Сумской областей. Враг нанес огненное поражение с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что пока нет никаких признаков того, что в ближайшие две недели враг будет пытаться наступать на Украину через территорию Сумской области.