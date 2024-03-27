Кулеба прибудет в Индию в четверг: Нью-Дели сообщило, о чем будут говорить

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибудет в Индию с двухдневным визитом в четверг, 28 марта, для обсуждения "вопросов, касающихся двустороннего партнерства и сотрудничества по региональным и глобальным вопросам", сообщили в среду в МИД Индии, пишет УНН.

Детали

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 марта 2024 года прибудет в Нью-Дели с двухдневным официальным визитом по приглашению министра иностранных дел", - говорится в сообщении.

Как сообщается, во время своего визита Кулеба "проведет ряд мероприятий, в том числе официальные встречи с министром иностранных дел и заместителем советника по национальной безопасности Индии для обсуждения вопросов, касающихся двустороннего партнерства и сотрудничества по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес". Ожидается также, что он пообщается с бизнес-сообществом.

Напомним

Ранее сам Кулеба сообщил о визите в Индию, указав, что это будет первая такая поездка.

Он напомнил, что несколько дней назад состоялись переговоры Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Кулеба выразил убеждение, что его визит усилит отношения между странами.