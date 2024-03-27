Кулеба прибудет в Индию в четверг: Нью-Дели сообщило, о чем будут говорить

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  45471 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  82904 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  126306 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  122508 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  137832 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125359 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143317 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134776 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179832 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167144 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибудет в Индию 28 марта 2024 года с двухдневным официальным визитом, чтобы обсудить двустороннее партнерство, сотрудничество по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, с индийскими чиновниками и бизнес-сообществом.

политика •   •  7345 просмотра
Кулеба прибудет в Индию в четверг: Нью-Дели сообщило, о чем будут говорить

Госатомрегулирование: попытки возобновить на ЗАЭС производство электроэнергии является очередным шантажом со стороны оккупантов

Попытки российских оккупантов возобновить производство электроэнергии на Запорожской атомной электростанции создают серьезный риск аварий с радиационными последствиями из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания.

Война •   •  8761 просмотра
Госатомрегулирование: попытки возобновить на ЗАЭС производство электроэнергии является очередным шантажом со стороны оккупантов

Могут привлечь внимание детей: россия минирует приграничье Украины авиабомбами, похожими на серебристые мячики

россия атакует приграничные районы Украины баллистическими осколочными бомбами ШОАБ-0,5, которые могут привлечь внимание детей благодаря своему маленькому серебристому виду. Спасатели отмечают, что они представляют серьезную опасность, поскольку могут взорваться от любого прикосновения.

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Могут привлечь внимание детей: россия минирует приграничье Украины авиабомбами, похожими на серебристые мячики

Николаев: мэр сообщил о вражеской атаке баллистикой

Николаев был, предварительно, атакован баллистикой, по словам мэра города Александра Сенкевича.

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Теракт в подмосковье: в ГУР объяснили, как рф может использовать этот инцидент

Россия использует теракт в Московском регионе для оправдания тотальной мобилизации своего населения и эскалации войны против Украины, а также потенциально попытается выйти из международной изоляции, отвлекая внимание на борьбу с терроризмом.

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Теракт в подмосковье: в ГУР объяснили, как рф может использовать этот инцидент

россияне обстреляли Украинск в Донецкой области: двое раненых

российские войска обстреляли жилой район города Украинск Донецкой области, ранив двух мирных жителей и повредив около 29 домов.

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россияне обстреляли Украинск в Донецкой области: двое раненых

В Николаеве сообщили о слышимых взрывах. Мэр заявил, что информацию выясняют

В Николаеве прогремели взрывы, мэр заявил, что информацию выясняют.

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В Николаеве сообщили о слышимых взрывах. Мэр заявил, что информацию выясняют

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Украина вынуждена привлекать посредников для закупки боеприпасов на мировом рынке. Однако из-за большой конкуренции за снаряды это надо принимать как "необходимый элемент игры".

Война •   •  45471 просмотра
Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

За три месяца украинцы продали через "Дію" более 30 тысяч автомобилей

Только за 3 месяца украинцы уже воспользовались приложением "Дія" для перерегистрации более 30 000 транспортных средств, что делает его самым популярным сервисом, запущенным МВД в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.

Общество •   •  13363 просмотра
За три месяца украинцы продали через "Дію" более 30 тысяч автомобилей

Politico: Euroclear позволили сохранить прибыль от активов рф за два года. Речь идет о 5 млрд евро

Как сообщается, Euroclear, который владеет большинством замороженных активов российского центрального банка в Европе, получил разрешение сохранить прибыль, полученную от этих активов в 2022 и 2023 годах, вместо того, чтобы использовать эти средства на поддержку военных усилий Украины.

Экономика •   •  14581 просмотра
Politico: Euroclear позволили сохранить прибыль от активов рф за два года. Речь идет о 5 млрд евро