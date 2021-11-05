Кулеба сообщил, когда Венгрия вернется к "громкой" поддержке членства Украины в НАТО

Так, модератор поинтересовалась у министра, почему во время выступления на Варшавском форуме безопасности глава МИД Венгрии Петер Сийярто на вопрос относительно перспектив членства в НАТО Грузии и Украины отметил, что поддерживает Грузию, но забыл упомянуть Украину.

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“Я думаю, что это была такая дипломатическая шпилька. Но у меня нет сомнений, зная историю отношений Украины и Венгрии, что стратегически и в интересах Венгрии, чтобы Украина была членом НАТО”, — ответил министр.

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Со слов Кулебы, Венгрия поддерживала на всех уровнях и во всех возможных форматах евроатлантическую интеграцию Украины.

В то же время, он пояснил, что из-за спора сначала по недоразумению относительно украинского образовательного законодательства, позже из-за решений, принятых Венгрией в энергетической сфере, это “стимулирует определенную вербальную коррекцию сигналов, которые направляются”.

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“Но у меня нет сомнений, что после того как мы с Венгрией преодолеем те недоразумения, которые у нас есть, она так же энергично вернется к громкой поддержке членства Украины в НАТО”, — добавил министр.

Добавим

Венгрия в конце сентября подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” о поставках газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения с европейским законодательством в сфере энергетики.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева из-за долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.

Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября.