Кулеба повідомив, коли Угорщина повернеться до “голосної” підтримки членства України в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Угорщина повернеться до “гучної і голосної” підтримки членства України в НАТО після подолання непорозумінь, які існують на сьогодні між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на панелі форуму “Re:Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку”, передає кореспондент УНН.
Так, модератор поцікавилась у міністра, чому під час виступу на Варшавському безпековому форумі глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на запитання щодо перспектив членства в НАТО Грузії і України зазначив, що підтримує Грузію, але забув згадати Україну.
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“Я думаю, що це була така дипломатична шпилька. Але у мене немає сумнівів, знаючи історію відносин України і Угорщини, що стратегічно і в інтересах Угорщини, щоб Україна була членом НАТО”, — відповів міністр.
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Зі слів Кулеби, Угорщина підтримувала на всіх рівнях та в усіх можливих форматах євроатлантичну інтеграцію України.
Водночас, він пояснив, що через суперечку спочатку через непорозуміння щодо українського освітнього законодавства, пізніше через рішення, ухвалені Угорщиною в енергетичній сфері, це “стимулює певну вербальну корекцію сигналів, які надсилаються”.
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“Але у мене немає сумнівів, що після того як ми з Угорщиною подолаємо ті непорозуміння, які у нас є, вона так само енергійно повернеться до гучної і голосної підтримки членства України в НАТО”, — додав міністр.
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