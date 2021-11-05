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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Кулеба повідомив, коли Угорщина повернеться до “голосної” підтримки членства України в НАТО

Київ • УНН

 • 14754 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Угорщина повернеться до “гучної і голосної” підтримки членства України в НАТО після подолання непорозумінь, які існують на сьогодні між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на панелі форуму “Re:Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку”, передає кореспондент УНН.

Кулеба повідомив, коли Угорщина повернеться до “голосної” підтримки членства України в НАТО

Так, модератор поцікавилась у міністра, чому під час виступу на Варшавському безпековому форумі глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на запитання щодо перспектив членства в НАТО Грузії і України зазначив, що підтримує Грузію, але забув згадати Україну.

Цитата

“Я думаю, що це була така дипломатична шпилька. Але у мене немає сумнівів, знаючи історію відносин України і Угорщини, що стратегічно і в інтересах Угорщини, щоб Україна була членом НАТО”, — відповів міністр.

Деталі

Зі слів Кулеби, Угорщина підтримувала на всіх рівнях та в усіх можливих форматах євроатлантичну інтеграцію України.

Водночас, він пояснив, що через суперечку спочатку через непорозуміння щодо українського освітнього законодавства, пізніше через рішення, ухвалені Угорщиною в енергетичній сфері, це “стимулює певну вербальну корекцію сигналів, які надсилаються”.

Цитата

“Але у мене немає сумнівів, що після того як ми з Угорщиною подолаємо ті непорозуміння, які у нас є, вона так само енергійно повернеться до гучної і голосної підтримки членства України в НАТО”, — додав міністр.

Додамо

Угорщина в кінці вересня підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.

МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва через довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.

Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини з 1 жовтня.

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