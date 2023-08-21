Кулеба: "Победа Украины и ее вступление в ЕС обеспечат успех Европейского проекта"

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“Наша главная задача — обеспечить десятилетия мира и развития на Европейском континенте. На самом деле мы уже в новой Европе. Европе, которая избавилась от своей усталости и делает активные шаги в защиту своих ценностей. Победа Украины в войне и её вступление в Евросоюз обеспечат успех всего европейского проекта”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина набирает новый военный и политический вес в Центрально-Восточной Европе и мире в целом. А влияние россии падает после ее поражений на поле боя в Украине. Страны Центральной Азии медленно освобождаются от давления и шантажа Москвы. Турция, Саудовская Аравия, Китай и другие игроки приобретают новый вес на международной арене.

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Глава МИД Украины напомнил, что с начала полномасштабного вторжения ЕС оказывает Украине масштабную поддержку, в том числе военную. Он отметил, что это лучшая инвестиция в долгосрочную безопасность Европы.

“Убедительная победа Украины, воплощение Формулы мира Президента Зеленского и ответственность за российские преступления являются базовыми условиями восстановления мира и стабильности в Европе. Тем, кто говорит, что эти задачи нереалистичны, могу лишь напомнить, что в феврале 2022 года Украине предсказывали от 3 до 10 дней существования. Мы уже доказали многим аналитикам и экспертам, что они ошибались, и продолжим это делать. А те, кто ныне критикуют контрнаступление, презирают самопожертвование наших героев”, — заявил министр.

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Кулеба отметил, что Евросоюз должен становиться больше, чтобы выигрывать в глобальной борьбе за влияние. Европа нуждается в новой силе и мускулах, а так называемая “усталость от расширения” должна уступить здоровым глобальным амбициям.

“С февраля 2022 года ЕС в целом и отдельные государства-члены продемонстрировали уже много раз, что они имеют такие амбиции. В частности тогда, когда предоставили Украине статус кандидата на членство в ЕС. Сейчас украинцы одновременно воюют и воплощают внутренние трансформации. Украина настроена выполнить все задачи, определенные Еврокомиссией, и открыть переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году”, — подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что наивно думать, что планы москвы ограничены Украиной. россия хочет нанести вред всей Европе, а сильный ЕС не входит в планы путина, отметил Кулеба.

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