Кулеба: "Перемога України та її вступ до ЄС забезпечать успіх Європейського проєкту"

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“Наше головне завдання — забезпечити десятиліття миру та розвитку на Європейському континенті. Насправді ми вже у новій Європі. Європі, яка позбулася своєї втоми та робить активні кроки на захист своїх цінностей. Перемога України у війні та її вступ до Євросоюзу забезпечать успіх всього європейського проєкту”, — підкреслив Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна набирає нової військової та політичної ваги у Центрально-Східній Європі та світі загалом. А вплив росії падає після її поразок на полі бою в Україні. Країни Центральної Азії поволі звільняються від тиску та шантажу москви. Туреччина, Саудівська Аравія, Китай та інші гравці набувають нової ваги на міжнародній арені.

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Глава МЗС України нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення ЄС надає Україні масштабну підтримку, зокрема військову. Він зазначив, що це найкраща інвестиція у довгострокову безпеку Європи.

“Переконлива перемога України, втілення Формули миру Президента Зеленського та відповідальність за російські злочини є базовими умовами відновлення миру та стабільності в Європі. Тим, хто каже, що ці завдання нереалістичні, можу лише нагадати, що у лютому 2022 Україні пророкували від 3 до 10 днів існування. Ми вже довели багатьом аналітикам і експертам, що вони помилялися, та продовжимо це робити. А ті, хто нині критикують контрнаступ, зневажають самопожертву наших героїв”, — заявив міністр.

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Кулеба зазначив, що Євросоюз має ставати більшим, щоб вигравати у глобальній боротьбі за влив. Європа потребує нової сили та м’язів, а так звана “втома від розширення” має поступитися здоровим глобальним амбіціям.

“З лютого 2022 року ЄС загалом і окремі держави-члени продемонстрували вже багато разів, що вони мають такі амбіції. Зокрема тоді, коли надали Україні статус кандидата на членство в ЄС. Зараз українці одночасно воюють та втілюють внутрішні трансформації. Україна налаштована виконати всі завдання, визначені Єврокомісією, та відкрити переговори про вступ до ЄС вже цьогоріч”, — наголосив він.

Глава МЗС зауважив, що наївно думати, ніби плани москви обмежені Україною. росія хоче завдати шкоди всій Європі, а сильний ЄС не входить до планів путіна, зазначив Кулеба.

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