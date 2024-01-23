Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации

Если парламент примет законопроект о множественном гражданстве, то его нельзя будет использовать для уклонения от мобилизации и выезда за границу в условиях военного положения. Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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По данным Кулебы, такие варианты четко отработаны законодательными органами, поэтому за каждым украинцем с множественным гражданством остаются не только права, но и конституционные обязанности: защита Отечества, уплата налогов и тому подобное.

Мы же не придумали велосипед. Есть институты множественного гражданства во многих странах, они четко регламентированы пояснил дипломат.

Кулеба отметил также что норму Конституции об украинском гражданстве нельзя читать в отрыве от соответствующего Закона.

Под нормой Конституции о едином гражданстве указана невозможность существования гражданства отдельных территориальных единиц государства. То есть, нельзя быть гражданином Крыма, гражданином Закарпатья, гражданином Полтавщины. Есть одно целостное понятие гражданина Украины. И эта норма не касается института, который регулирует множественное гражданство в контексте гражданства других стран подчеркнул глава МИД.

Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о множественном гражданстве. Документ, который в соответствии с заявлениями Зеленского позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.