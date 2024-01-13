Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки систем и ракет для защиты неба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Франции Стефан Сежурне обсудили дальнейшие поставки дронов, систем и ракет для защиты украинского неба. Об этом Кулеба сообщил во время совместной пресс-конференции с Сежурне, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы обсудили дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, а также поставки в Украину дронов", - сказал Кулеба.

Кулеба сообщил, что они сегодня скоординировали шаги на пути к Вашингтонскому саммиту НАТО.

Кроме того, по его словам, Франция будет поддерживать непросто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути.

"Также проговорили календарь между январем и концом июня этого года, в течение которого должны состояться конкретные шаги на пути к членству Украины в ЕС. Этот календарь очень четкий. Нужно начать официальный скрининг Украины, нужно принять решение об утверждении переговорной рамки и даты проведения первой Межправительственной конференции и нужно провести первую Межправительственную конференцию ... Мы договорились о том, что Франция будет поддерживать непросто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", - рассказал Кулеба.

Кулеба отметил, что значительная часть переговоров была посвящена развитию оборонного сотрудничества между странами.

"Мы уже заложили основу разветвленного сотрудничества оборонных компаний. Это сотрудничество будет включать локализацию в Украине производства, совместное производство наиболее необходимых вооружений. А сегодня мы договорились работать над созданием максимально благоприятных условий для взаимодействия наших оборонных компаний прежде всего в юридической сфере, чтобы они могли производить как можно больше оружия. Мы будем работать над этим на двустороннем уровне между Украиной и Францией и на уровне ЕС", - сказал Кулеба.

Дополнение

Франция передала Украине вторую лоцманскую лодку, которая поможет Украине в экспорте зерна благодаря "коридору" в Черном море.