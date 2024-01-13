Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки систем и ракет для защиты неба

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  125246 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  153894 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  141476 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  137160 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  138812 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  134391 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  120800 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  133350 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  147588 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142526 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139259 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134643 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124434 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130537 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  120506 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
kuleba-obsudil-s-glavoi-mid-frantsii-postavki-sistem-i-raket-dlya-zashchiti-neba

Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки систем и ракет для защиты неба

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 12:32  •  21843 просмотра

Read in English

Министры иностранных дел Украины и Франции обсудили дальнейшие поставки систем противовоздушной обороны, ракет и беспилотников в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Франции Стефан Сежурне обсудили дальнейшие поставки дронов, систем и ракет для защиты украинского неба. Об этом Кулеба сообщил во время совместной пресс-конференции с Сежурне, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы обсудили дальнейшие  поставки систем и ракет для защиты украинского неба, а также поставки в Украину дронов", - сказал Кулеба.

Кулеба сообщил, что они сегодня скоординировали шаги на пути к Вашингтонскому саммиту НАТО.

Кроме того, по его словам, Франция будет поддерживать непросто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути.

"Также проговорили календарь между январем и концом июня этого года, в течение которого должны состояться конкретные шаги на пути к членству Украины в ЕС. Этот календарь очень четкий. Нужно начать официальный скрининг Украины, нужно принять решение об утверждении переговорной рамки и даты проведения первой Межправительственной конференции и нужно провести первую Межправительственную конференцию ... Мы договорились о том, что Франция будет поддерживать непросто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", - рассказал Кулеба.

Кулеба отметил, что значительная часть переговоров была посвящена развитию оборонного сотрудничества между странами.

"Мы уже заложили основу разветвленного сотрудничества оборонных компаний. Это сотрудничество будет включать локализацию в Украине производства, совместное производство наиболее необходимых вооружений. А сегодня мы договорились работать над созданием максимально благоприятных условий для взаимодействия наших оборонных компаний прежде всего в юридической сфере, чтобы они могли производить как можно больше оружия. Мы будем работать над этим на двустороннем уровне между Украиной и Францией и на уровне ЕС", - сказал Кулеба.

Дополнение

  Франция передала Украине вторую лоцманскую лодку, которая поможет Украине в экспорте зерна благодаря "коридору" в Черном море.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Кулеба обговорив з главою МЗС Франції постачання систем та ракет для захисту неба
Kuleba discusses with French Foreign Minister supply of systems and missiles to protect the sky
Новости по теме

Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки систем и ракет для защиты неба

Министры иностранных дел Украины и Франции обсудили дальнейшие поставки систем противовоздушной обороны, ракет и беспилотников в Украину.

Политика •   •  21843 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки систем и ракет для защиты неба

США нанесли новый удар по Йемену, хуситы пообещали "сильный" ответ

США нанесли очередной удар по Йемену, что вызвало угрозы хиситов о возмездии.

Новости Мира •   •  22386 просмотра
США нанесли новый удар по Йемену, хуситы пообещали "сильный" ответ

Кулеба призвал все страны G7 и ЕС наконец перекрыть поставки в рф компонентов двойного значения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает G7 и ЕС перекрыть поставки в РФ товаров западного производства.

Политика •   •  23810 просмотра
Кулеба призвал все страны G7 и ЕС наконец перекрыть поставки в рф компонентов двойного значения

Удар по Днепровскому на Херсонщине: в ОВА сообщили о состоянии женщины, которая пострадала

Женщина в Днепровском Херсонской области получила ранения средней тяжести в результате обстрела рф.

Война •   •  24914 просмотра
Удар по Днепровскому на Херсонщине: в ОВА сообщили о состоянии женщины, которая пострадала

Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 220

Количество жертв землетрясения в Японии возросло до 220 человек, еще 24 пропали без вести.

Новости Мира •   •  19433 просмотра
Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 220

Первый визит нового министра именно в Киев свидетельствует о важном месте Украины в приоритетах Франции - Кулеба

Первый визит министра иностранных дел Франции в Киев подчеркивает приоритетность Украины во внешней политике Франции.

Политика •   •  20791 просмотра
Первый визит нового министра именно в Киев свидетельствует о важном месте Украины в приоритетах Франции - Кулеба

Дефицита электричества нет, однако украинцев призывают экономить свет

В Украине дефицита электроэнергии не наблюдается, но Минэнерго призывает экономить в часы пик.

Общество •   •  18009 просмотра
Дефицита электричества нет, однако украинцев призывают экономить свет

Премьер Польши заявил, что посетит Киев в ближайшие дни

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует в ближайшее время посетить Киев.

Политика •   •  19496 просмотра
Премьер Польши заявил, что посетит Киев в ближайшие дни

Польша во время утренней атаки рф по Украине поднимала в воздух самолеты

Польша поднимала в воздух свои самолеты для защиты своего воздушного пространства во время масштабной атаки рф на Украину.

Война •   •  22643 просмотра
Польша во время утренней атаки рф по Украине поднимала в воздух самолеты

Враг активизировался на Таврическом направлении, сконцентрировал усилия на Донетчине - Тарнавский

Российские войска увеличили активность на Таврическом направлении и сконцентрировали усилия в Донецкой области. Украинские войска удерживают свои позиции, нанося противнику потери.

Война •   •  21075 просмотра
Враг активизировался на Таврическом направлении, сконцентрировал усилия на Донетчине - Тарнавский