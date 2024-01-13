Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки систем и ракет для защиты неба
Киев • УНН
Министры иностранных дел Украины и Франции обсудили дальнейшие поставки систем противовоздушной обороны, ракет и беспилотников в Украину.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Франции Стефан Сежурне обсудили дальнейшие поставки дронов, систем и ракет для защиты украинского неба. Об этом Кулеба сообщил во время совместной пресс-конференции с Сежурне, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы обсудили дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, а также поставки в Украину дронов", - сказал Кулеба.
Кулеба сообщил, что они сегодня скоординировали шаги на пути к Вашингтонскому саммиту НАТО.
Кроме того, по его словам, Франция будет поддерживать непросто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути.
"Также проговорили календарь между январем и концом июня этого года, в течение которого должны состояться конкретные шаги на пути к членству Украины в ЕС. Этот календарь очень четкий. Нужно начать официальный скрининг Украины, нужно принять решение об утверждении переговорной рамки и даты проведения первой Межправительственной конференции и нужно провести первую Межправительственную конференцию ... Мы договорились о том, что Франция будет поддерживать непросто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", - рассказал Кулеба.
Кулеба отметил, что значительная часть переговоров была посвящена развитию оборонного сотрудничества между странами.
"Мы уже заложили основу разветвленного сотрудничества оборонных компаний. Это сотрудничество будет включать локализацию в Украине производства, совместное производство наиболее необходимых вооружений. А сегодня мы договорились работать над созданием максимально благоприятных условий для взаимодействия наших оборонных компаний прежде всего в юридической сфере, чтобы они могли производить как можно больше оружия. Мы будем работать над этим на двустороннем уровне между Украиной и Францией и на уровне ЕС", - сказал Кулеба.
Дополнение
Франция передала Украине вторую лоцманскую лодку, которая поможет Украине в экспорте зерна благодаря "коридору" в Черном море.
Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки систем и ракет для защиты неба
Министры иностранных дел Украины и Франции обсудили дальнейшие поставки систем противовоздушной обороны, ракет и беспилотников в Украину.
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