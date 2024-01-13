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Кулеба обговорив з главою МЗС Франції постачання систем та ракет для захисту неба

Кулеба обговорив з главою МЗС Франції постачання систем та ракет для захисту неба

Київ • УНН

 • 39603 перегляди

Міністри закордонних справ України та Франції обговорили подальші поставки систем протиповітряної оборони, ракет та безпілотників в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава МЗС Франції Стефан Сежурне обговорили подальше постачання дронів, систем і ракет для захисту українського неба. Про це Кулеба повідомив під час спільної пресконференції з Сежурне, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми обговорили подальше  постачання систем та ракет для захисту українського неба, а також постачання до України дронів", - сказав Кулеба.

Кулеба повідомив, що вони сьогодні скоординували кроки на шляху до Вашингтонського саміту НАТО.

Окрім того, за його словами, Франція буде підтримувати непросто інтеграцію України в ЄС, а дотримання конкретних строків на цьому шляху.

"Також проговорили календар між січнем та кінцем червня цього року протягом якого мають відбутися конкретні кроки на шляху до членства України в ЄС. Цей календар дуже чіткий. Потрібно започаткувати офіційний скринінг України, потрібно ухвалити рішення про затвердження переговорної рамки й дати проведення першої Міжурядової конференції та потрібно провести першу Міжурядову конференцію…Ми домовилися про те, що Франція буде підтримувати непросто інтеграцію України в ЄС, а дотримання конкретних строків на цьому шляху", - розповів Кулеба.

Кулеба зазначив, що значна частина переговорів була присвячена розвитку оборонної співпраці між країнами.

"Ми вже заклали основу розгалуженої співпраці оборонних компаній. Ця співпраця включатиме локалізацію в Україні виробництва, спільне виробництво найбільш необхідних озброєнь. А сьогодні ми домовилися працювати над створенням максимально сприятливих умов для взаємодії наших оборонних компаній насамперед у юридичні сфері, щоб вони могли виробляти якомога більше зброї. Ми працюватимемо над цим на двосторонньому рівні між Україною та Францією та на рівні ЄС", - сказав Кулеба.

Доповнення

  Франція передала Україні другий лоцманський човен, який допоможе Україні у експорті зерна завдяки "коридору" в Чорному морі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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