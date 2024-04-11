Кулеба о Patriot: если бы провели одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро

Украина на сегодня единственная, которая сталкивается с ударами баллистическими ракетами, которых 6 только этой ночью выпустила по ней россия. На фоне этого другого места для систем Patriot на данный момент нет. И если бы те, от кого зависит обеспечение ими Украины, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро, выразил уверенность глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Детали

По словам министра, за ночь россия выпустила по Украине более 80 ракет и беспилотников, главным образом по объектам критической гражданской инфраструктуры. "Шесть из них были баллистическими ракетами", - указал Кулеба.

Украина остается единственной страной в мире, которая сталкивается с баллистическими ударами. Другого места "Петриотам" сейчас нет. Я уверен, что если бы те, от кого зависит обеспечение ими Украины, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я был бы готов отправиться вместе с ними - написал глава МИД в X.

рф запустила по Украине более 40 ракет и около 40 дронов, целилась по объектам критической инфраструктуры - Зеленский