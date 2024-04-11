рф запустила по Украине более 40 ракет и около 40 дронов, целилась по объектам критической инфраструктуры - Зеленский

В ночь на 11 апреля армия рф запустила по Украине более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. россияне целились именно по объектам критической инфраструктуры. Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Благодарен всем, кто сейчас ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину нашей ПВО, который ночью был на страже. Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, российские террористы снова целились именно по объектам критической инфраструктуры. "Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", - указал Президент.

"Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критической является потребность Украины в ПВО. Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что если же России будет разрешено и в дальнейшем это делать, если российские ракеты и "шахеты" будут бить не только по Украине, но и по решимости партнеров, это будет глобальным разрешением на террор.

"Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии. Спасибо всем в мире, кто действительно действенно поддерживает нашу украинскую борьбу за жизнь. Спасибо всем лидерам, которые не будут молчать, которые продолжат помогать нам и осуждать российский террор", - резюмировал Президент.

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