Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Литовскому национальному радио и телевидению разъяснил, какие шаги, на его взгляд способны остановить российское наступление. Пишет УНН со ссылкой на сайт LRT.

Детали

Вопрос касался того, что западная военная помощь начала поступать на украинский фронт, однако вс рф медленно и неуклонно продвигаются вперед. Военнослужащие говорят, что нужно "в десять раз больше людей, боеприпасов и всего остального". Исходя из этого, что может изменится в обозримом будущем для сдерживания российского наступления?

Вот что ответил глава МЗС Украины:

Кулеба полагает, что изменить эту тенденцию нелегко, поскольку некоторые решения остаются в руках украинских партнеров.

Прежде всего отмечу разрешение на применение западного оружия за пределами Украины против российских военных объектов - сказал глава украинской дипломатии.

По мнению Кулебы, чтобы переломить тенденцию, следует обратить внимание на вопрос "уничтожения российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе", которые являются "настоящей болевой точкой" для сухопутных войск ВСУ.

Главной причиной успеха России мы видим просто бесконечное количество управляемых бомб, сброшенных на наши сухопутные войска. Они уничтожают и убивают в больших масштабах, а иногда просто сравняют позиции с землей и защищать уже нечего - сказал министр.

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