Глава КНР Си Цзиньпин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Кахастане подтвердил позицию Пекина по Украине, несмотря на растущее недовольство Запада из-за поддержки Китаем военных действий рф в Украине. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Си и путин заявили, что отношения между двумя странами находятся "на самом высоком уровне за всю историю". Оба поклялись совместно защищать "региональное спокойствие и стабильность".

Как говорится в сообщении министерства иностранных дел КНР, говоря об Украине, китайский лидер повторил, что его страна "всегда стояла на правильной стороне истории", что свидетельствует о неизменной поддержке пекином москвы.

Как пишет Bloomberg, демонстрация углубления связей, вероятно, еще больше разозлит западные государства, которые требуют от КНР прекратить поддерживать войну россии против Украины. Пекин пытается представить себя нейтральным игроком, но союзники Киева обвиняют его в предоставлении кремлю технологий и деталей для оружия, используемого в войне. Во вторник президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай может закончить войну "одним телефонным звонком", если захочет, потому что россия так зависит от Пекина.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, у Украины нет стопроцентных доказательств того, что оружие из Китая попадает в рф. А также Китай мог бы сыграть колоссальную роль в завершении войны, в частности, помочь давить в этом вопросе на российского диктатора Владимира Путина.