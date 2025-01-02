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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Куда в Киеве можно сдать на утилизацию елки: заработало 78 пунктов приема

Куда в Киеве можно сдать на утилизацию елки: заработало 78 пунктов приема

Киев  •  УНН

 • 4729 просмотра

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В Киеве заработали 78 пунктов приема новогодних елок для дальнейшей переработки на щепу. Пункты расположены во всех районах города и будут работать до 31 января.

В Киеве начали работать 78 пунктов приема новогодних елок и сосен.

Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, пишет УНН.

Детали

2 января в Киеве начали работу 78 пунктов приема новогодних елок и сосен. 

Экологическая утилизация этих деревьев позволит повторно использовать их в зеленом хозяйстве. В частности, елки измельчат на щепу, которая пойдет на мульчирование лунок молодых деревьев - для защиты от перемерзания корней во время морозов и сохранения влаги в жару

- говорится в сообщении.

Сдать в пункты приема можно только живые елки без декоративных украшений. Пункты приема елок и сосен будут работать до 31 января, располагаются в каждом районе столицы в парках и скверах, также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Голосеевский район

Сквер Героев Мариуполя;

Сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;

Парк «Покал»;

Сквер возле станции м. Лыбедская;

межквартальный сквер на ул. Васильковская;

КП УЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 07:00-16:00).

Дарницкий район

Парк возле озера Лебединое;

Парк имени Воинов-интернационалистов;

Парк «Позняки»;

Парк Прибрежный;

Парк Привокзальный;

Сквер по ул. П. Григоренко; КП СЗН Дарницкого района - ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс 07:00-20:00).

Деснянский район

Парк «Молодежный»;

Парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича;

Парк «Киото»; парк «Деснянский»;

Парк им. Р. Шухевича;

Парк «Фестивальный»;

КП УЗН Деснянского района - ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00). Днепровский район пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;

Парк у озера Тельбин;

Парк возле кинотеатра «Аврора»; бульв. И. Миколайчука (напротив д. 7А);

Бульв. Верховной Рады (напротив д. 21А);

Сквер им. К. Калиновского;

КП УЗН Днепровского района - просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 07:00-19:00).

Оболонский район

Парк на ул. Бережанской;

Парк вокруг озера Иорданское;

Парк отдыха на просп. Литовском;

Сквер на просп. Владимира Ивасюка;

КП СЗН Оболонского района - просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).

Печерский район

Сквер Мечникова;

Сквер Марии Заньковецкой;

КП УЗН Печерского района - ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подольский район сквер на ул. Вышгородская;

Сквер на пл. Щекавицкой;

Сквер на просп. Европейского Союза;

Сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5-7б;

КП СЗН Подольского района - ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 - 19:00).

Святошинский район

Парк «Совки»;

Парк «Юность»;

Сквер на углу улиц Симиренко и Григоровича-Барского;

Сквер на ул. Котельникова;

Сквер на ул. Подлесной;

Сквер на ул. Чернобыльской; парк на ул. Ореста Васкула;

КП СЗН Святошинского района - ул. Мечты, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Соломенский район

Сквер спортсменов-защитников Украины на ул. Сергея Берегового;

Соломенский ландшафтный парк; парк «Орленок»;

Парк «Юность»; сквер на ул. Машиностроительная;

Сквер на углу ул. Преображенская и Алексеевская;

Парк возле кинотеатра «Тампере»;

КП СЗН Соломенского района - ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).

Шевченковский район

Парк «Радуга»;

Парк «Сырецкий»;

Парк им. Т. Г. Шевченко;

Сквер Литературный;

Производственная база - ул. Кудрявская, 23 (пн-вс 08:00-20:00);

Производственная база - пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00); КП УЗН Шевченковского района - просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).

Ознакомиться с картой всех пунктов приема можно на сайте КО «Киевзеленстрой».  

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоКиев
kievКиев