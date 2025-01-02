Куда в Киеве можно сдать на утилизацию елки: заработало 78 пунктов приема
Киев • УНН
В Киеве заработали 78 пунктов приема новогодних елок для дальнейшей переработки на щепу. Пункты расположены во всех районах города и будут работать до 31 января.
В Киеве начали работать 78 пунктов приема новогодних елок и сосен.
Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, пишет УНН.
Детали
2 января в Киеве начали работу 78 пунктов приема новогодних елок и сосен.
Экологическая утилизация этих деревьев позволит повторно использовать их в зеленом хозяйстве. В частности, елки измельчат на щепу, которая пойдет на мульчирование лунок молодых деревьев - для защиты от перемерзания корней во время морозов и сохранения влаги в жару
Сдать в пункты приема можно только живые елки без декоративных украшений. Пункты приема елок и сосен будут работать до 31 января, располагаются в каждом районе столицы в парках и скверах, также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.
Голосеевский район
Сквер Героев Мариуполя;
Сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;
Парк «Покал»;
Сквер возле станции м. Лыбедская;
межквартальный сквер на ул. Васильковская;
КП УЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 07:00-16:00).
Дарницкий район
Парк возле озера Лебединое;
Парк имени Воинов-интернационалистов;
Парк «Позняки»;
Парк Прибрежный;
Парк Привокзальный;
Сквер по ул. П. Григоренко; КП СЗН Дарницкого района - ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс 07:00-20:00).
Деснянский район
Парк «Молодежный»;
Парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича;
Парк «Киото»; парк «Деснянский»;
Парк им. Р. Шухевича;
Парк «Фестивальный»;
КП УЗН Деснянского района - ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00). Днепровский район пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;
Парк у озера Тельбин;
Парк возле кинотеатра «Аврора»; бульв. И. Миколайчука (напротив д. 7А);
Бульв. Верховной Рады (напротив д. 21А);
Сквер им. К. Калиновского;
КП УЗН Днепровского района - просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 07:00-19:00).
Оболонский район
Парк на ул. Бережанской;
Парк вокруг озера Иорданское;
Парк отдыха на просп. Литовском;
Сквер на просп. Владимира Ивасюка;
КП СЗН Оболонского района - просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).
Печерский район
Сквер Мечникова;
Сквер Марии Заньковецкой;
КП УЗН Печерского района - ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Подольский район сквер на ул. Вышгородская;
Сквер на пл. Щекавицкой;
Сквер на просп. Европейского Союза;
Сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5-7б;
КП СЗН Подольского района - ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 - 19:00).
Святошинский район
Парк «Совки»;
Парк «Юность»;
Сквер на углу улиц Симиренко и Григоровича-Барского;
Сквер на ул. Котельникова;
Сквер на ул. Подлесной;
Сквер на ул. Чернобыльской; парк на ул. Ореста Васкула;
КП СЗН Святошинского района - ул. Мечты, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Соломенский район
Сквер спортсменов-защитников Украины на ул. Сергея Берегового;
Соломенский ландшафтный парк; парк «Орленок»;
Парк «Юность»; сквер на ул. Машиностроительная;
Сквер на углу ул. Преображенская и Алексеевская;
Парк возле кинотеатра «Тампере»;
КП СЗН Соломенского района - ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).
Шевченковский район
Парк «Радуга»;
Парк «Сырецкий»;
Парк им. Т. Г. Шевченко;
Сквер Литературный;
Производственная база - ул. Кудрявская, 23 (пн-вс 08:00-20:00);
Производственная база - пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00); КП УЗН Шевченковского района - просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).
Ознакомиться с картой всех пунктов приема можно на сайте КО «Киевзеленстрой».