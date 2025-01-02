Куди в Києві можна здати на утилізацію ялинки: запрацювало 78 пунктів прийому
Київ • УНН
У Києві запрацювали 78 пунктів прийому новорічних ялинок для подальшої переробки на щепу. Пункти розташовані в усіх районах міста та працюватимуть до 31 січня.
У Києві почали працювати 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен.
Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, пише УНН.
Деталі
2 січня у Києві розпочали роботу 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен.
Екологічна утилізація цих дерев дасть змогу повторно використати їх у зеленому господарстві. Зокрема, ялинки подрібнять на щепу, яка піде на мульчування лунок молодих дерев – для захисту від перемерзання коренів під час морозів і збереження вологи у спеку
Здати до пунктів прийому можна лише живі ялинки без декоративних прикрас. Пункти прийому ялинок та сосен працюватимуть до 31 січня, розташовуються в кожному районі столиці в парках і скверах, також на територіях комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень і лісопаркових господарств.
Голосіївський район
Сквер Героїв Маріуполя;
Cквер Небесної сотні на вул. Заболотного;
Парк "Покал";
Cквер біля станції м. Либідська;
міжквартальний сквер на вул. Васильківська;
КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 07:00-16:00).
Дарницький район
Парк біля озера Лебедине;
Парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
Парк "Позняки";
Парк Прибережний;
Парк Привокзальний;
Сквер по вул. П. Григоренка; КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 07:00-20:00).
Деснянський район
Парк "Молодіжний";
Парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;
Парк "Кіото"; парк "Деснянський";
Парк ім. Р. Шухевича;
Парк "Фестивальний";
КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00). Дніпровський район перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;
Парк біля озера Тельбін;
Парк біля кінотеатру "Аврора"; бульв. І. Миколайчука (напроти буд. 7А);
Бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21А);
Сквер ім. К. Калиновського;
КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 07:00-19:00).
Оболонський район
Парк на вул. Бережанській;
Парк навколо озера Йорданське;
Парк відпочинку на просп. Литовському;
Сквер на просп. Володимира Івасюка;
КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).
Печерський район
Сквер Мечникова;
Сквер Марії Заньковецької;
КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Подільський район сквер на вул. Вишгородська;
Сквер на пл. Щекавицькій;
Сквер на просп. Європейського Союзу;
Сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5-7б;
КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 – 19:00).
Святошинський район
Парк "Совки";
Парк "Юність";
Сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
Сквер на вул. Котельникова;
Сквер на вул. Підлісній;
Сквер на вул. Чорнобильській; парк на вул. Ореста Васкула;
КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Солом’янський район
Сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
Солом’янський ландшафтний парк; парк "Орлятко";
Парк "Юність"; сквер на вул. Машинобудівна;
Сквер на розі вул. Преображенська та Олексіївська;
Парк біля кінотеатру "Тампере";
КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).
Шевченківський район
Парк "Веселка";
Парк "Сирецький";
Парк ім. Т. Г. Шевченка;
Сквер Літературний;
Виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 08:00-20:00);
Виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00); КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).
Ознайомитись із картою всіх пунктів прийому можна на сайті КО "Київзеленбуд".