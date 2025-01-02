Куди в Києві можна здати на утилізацію ялинки: запрацювало 78 пунктів прийому

У Києві почали працювати 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен.

Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, пише УНН.

Деталі

2 січня у Києві розпочали роботу 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен.

Екологічна утилізація цих дерев дасть змогу повторно використати їх у зеленому господарстві. Зокрема, ялинки подрібнять на щепу, яка піде на мульчування лунок молодих дерев – для захисту від перемерзання коренів під час морозів і збереження вологи у спеку - йдеться у повідомленні.

Здати до пунктів прийому можна лише живі ялинки без декоративних прикрас. Пункти прийому ялинок та сосен працюватимуть до 31 січня, розташовуються в кожному районі столиці в парках і скверах, також на територіях комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень і лісопаркових господарств.

Голосіївський район

Сквер Героїв Маріуполя;

Cквер Небесної сотні на вул. Заболотного;

Парк "Покал";

Cквер біля станції м. Либідська;

міжквартальний сквер на вул. Васильківська;

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 07:00-16:00).

Дарницький район

Парк біля озера Лебедине;

Парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;

Парк "Позняки";

Парк Прибережний;

Парк Привокзальний;

Сквер по вул. П. Григоренка; КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 07:00-20:00).

Деснянський район

Парк "Молодіжний";

Парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;

Парк "Кіото"; парк "Деснянський";

Парк ім. Р. Шухевича;

Парк "Фестивальний";

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00). Дніпровський район перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;

Парк біля озера Тельбін;

Парк біля кінотеатру "Аврора"; бульв. І. Миколайчука (напроти буд. 7А);

Бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21А);

Сквер ім. К. Калиновського;

КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 07:00-19:00).

Оболонський район

Парк на вул. Бережанській;

Парк навколо озера Йорданське;

Парк відпочинку на просп. Литовському;

Сквер на просп. Володимира Івасюка;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).

Печерський район

Сквер Мечникова;

Сквер Марії Заньковецької;

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подільський район сквер на вул. Вишгородська;

Сквер на пл. Щекавицькій;

Сквер на просп. Європейського Союзу;

Сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5-7б;

КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 – 19:00).

Святошинський район

Парк "Совки";

Парк "Юність";

Сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;

Сквер на вул. Котельникова;

Сквер на вул. Підлісній;

Сквер на вул. Чорнобильській; парк на вул. Ореста Васкула;

КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Солом’янський район

Сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;

Солом’янський ландшафтний парк; парк "Орлятко";

Парк "Юність"; сквер на вул. Машинобудівна;

Сквер на розі вул. Преображенська та Олексіївська;

Парк біля кінотеатру "Тампере";

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).

Шевченківський район

Парк "Веселка";

Парк "Сирецький";

Парк ім. Т. Г. Шевченка;

Сквер Літературний;

Виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 08:00-20:00);

Виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00); КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).

Ознайомитись із картою всіх пунктів прийому можна на сайті КО "Київзеленбуд".